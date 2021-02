Gli spazi dell’educazione (Di martedì 16 febbraio 2021) (di Fabrizio Boldrini, Direttore della Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca) Se, grazie a una macchina del tempo, venissimo proiettati nel 1900 e decidessimo di entrare in una Scuola media ci accorgeremmo che, a parte la LIM, il grembiule dei ragazzi e il cipiglio del docente, più o meno gli spazi, la disposizione dei banchi e la struttura educativa che essi ispirano non sono diversi da quelli di oggi. Eppure la letteratura in questi anni (100, non certo pochi) ci ha offerto approfondite riflessioni, sia sul piano pedagogico che su quello più specificamente architettonico, che permettono di constatare che quel modello ispirato ad una docenza narrativo-unidirezionale è vecchio e superato, perché non stimola il confronto e non favorisce la circolarità e la socialità dell’atto di apprendere. Oggi, poi, la questione sembra ancora più complessa ed ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) (di Fabrizio Boldrini, Direttore della Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca) Se, grazie a una macchina del tempo, venissimo proiettati nel 1900 e decidessimo di entrare in una Scuola media ci accorgeremmo che, a parte la LIM, il grembiule dei ragazzi e il cipiglio del docente, più o meno gli, la disposizione dei banchi e la struttura educativa che essi ispirano non sono diversi da quelli di oggi. Eppure la letteratura in questi anni (100, non certo pochi) ci ha offerto approfondite riflessioni, sia sul piano pedagogico che su quello più specificamente architettonico, che permettono di constatare che quel modello ispirato ad una docenza narrativo-unidirezionale è vecchio e superato, perché non stimola il confronto e non favorisce la circolarità e la socialità dell’atto di apprendere. Oggi, poi, la questione sembra ancora più complessa ed ...

