Dybala e Ramsey in gruppo, torna Bonucci: le scelte di Pirlo tra dubbi e certezze (Di martedì 16 febbraio 2021) Paulo Dybala si muove felice in mezzo al prato della Continassa. È solo il classico torello di inizio riscaldamento, però per un ragazzo innamorato del pallone che è stato un mese lontano dall'oggetto ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 febbraio 2021) Paulosi muove felice in mezzo al prato della Continassa. È solo il classico torello di inizio riscaldamento, però per un ragazzo innamorato del pallone che è stato un mese lontano dall'oggetto ...

romeoagresti : #Juventus: #Dybala e #Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo. #Cuadrado, invece, verrà rivalutato tra 10 gi… - romeoagresti : #Juve: la situazione infortunati ?? #Dybala: ottimismo per la convocazione #Ramsey: ottimismo per la convocazione… - romeoagresti : #Juve: la situazione infortunati ?? ?? #Dybala verso la convocazione con il Porto ?? #Ramsey out con il Napoli ??… - ContinoAndrea21 : RT @FabDellaValle: Rifinitura alla #Continassa, ci sono #Dybala e #Ramsey ?@Gazzetta_it? - misorecordsuk : Porto-Juve, probabili formazioni e ultime: Dybala e Ramsey in gruppo #Juve #Juventus -