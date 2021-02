Crisanti | ' Mi spiace dirlo ma l' agenda la detta il virus non i politici'

Lgiova66 : RT @globalistIT: - ClemensDaniela : RT @globalistIT: - globalistIT : - upinare : @ilgiornale Un presidente di regione e’ un manager che deve fare il bene e anche di più per i suoi amministrati (pr… - skoda130sl : Spiace che non ci siano i carri di carnevale. Sarebbe stato vedere i faccioni di Casalino, Crisanti, Galli ,Balotelli e Ursula Von der Leyen -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti spiace

Globalist.it

"La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60 - 70% con le conseguenze che abbiamo visto in Inghilterra con più di 2000 morti al giorno", ha affermatoche pero' frena sulla maggiore ...Vedi Anche Andreaa La Confessione (Nove) di Peter Gomez: 'Le scuole aperte tutto l'anno ... Vedi Anche Scuola, Azzolina in Aula: 'che gran parte delle Regioni abbiano posticipato il ..."L'agenda la detta il virus non i politici!. Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova intervenuto ad 'Agorà' su Rai 3. "Ricciardi ha fatto benissimo a sollevare l'allarme - ...Palù: “Se terremo a bada il virus nei prossimi due-tre mesi, forse usciremo dal raggio della sua minaccia” “Se terremo a bada il virus nei prossimi due-tre mesi, forse usciremo dal raggio della sua mi ...