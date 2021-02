Covid | zone rosse e più vaccini Draghi verso la fiducia | tensione fra i partiti

Leggi su velvetmag

(Di martedì 16 febbraio 2021) Caserme e aeroporti utilizzati per accelerare la campagna vaccinale. E poimirate. Obiettivo: fermare le varianti di-19 che si stanno diffondendo rapidamente in tutta Italia. Il neonato Governoè subito al lavoro per arrestare il crescere della pandemia. Ma ancor prima delladel Parlamento il premier assiste allo scontro fra i. Appare già molto difficile la convivenza forzata fra Lega e Partito democratico. Il piano diDopo l’allarme dell’Istituto superiore di sanità sulla diffusione del virus, il governo studia le misure per cercare di tenere sotto controllo la curva epidemiologica che risulta di nuovo in salita, scrive il Corriere della Sera. Secondo l’anticipazione di Fiorenza Sarzanini,pensa a ...