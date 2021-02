Conceição: “Che squadra è la Juve? Una che ha vinto “solo” 3-0 al Camp Nou” (Di martedì 16 febbraio 2021) Sérgio Conceição, allenatore del Porto, in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della gara di Champions contro la Juventus. Queste le parole del tecnico: “Mi aspetto una Juventus forte, che giochi con intensità. Parliamo di una squadra che ha tantissime partecipazioni nella finale di Champions. È una squadra solida, con una mentalità da grande, è andata a vincere in casa del Barcellona ‘solo’ per 3-0. Ma noi cercheremo di ottenere il massimo, ossia la vittoria”. Fari puntati su Cristiano Ronaldo: “Fa parte di una squadra, questo non è un gioco individuale. È vero, è il miglior giocatore al mondo e non ho dubbi su questo. Ma è tutta la squadra di grande qualità, una squadra compatta con altri giocatori pericolosi come Morata, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Sérgio, allenatore del Porto, in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della gara di Champions contro lantus. Queste le parole del tecnico: “Mi aspetto unantus forte, che giochi con intensità. Parliamo di unache ha tantissime partecipazioni nella finale di Champions. È unasolida, con una mentalità da grande, è andata a vincere in casa del Barcellona ‘’ per 3-0. Ma noi cercheremo di ottenere il massimo, ossia la vittoria”. Fari puntati su Cristiano Ronaldo: “Fa parte di una, questo non è un gioco individuale. È vero, è il miglior giocatore al mondo e non ho dubbi su questo. Ma è tutta ladi grande qualità, unacompatta con altri giocatori pericolosi come Morata, ...

Ultime Notizie dalla rete : Conceição Che Pirlo "Vincere Champions un sogno e un obiettivo"

Pirlo 'Vincere Champions un sogno e un obiettivo'

