Cammina nel bosco e si imbatte in bambole inchiodate agli alberi. Il luogo è noto ai fan del paranormale (Di martedì 16 febbraio 2021) Era immersa nella sua classica passeggiata quotidiana quando si è trovata di fronte uno spettacolo a dir poco raccapricciante. Una donna di 64 anni stava Camminando nel sottobosco di Cannock Chase, nello Staffordshire (non molto distante da Wolverhampton, ndr), quando ad un certo punto si è imbattuta in una radura. Proprio in quell'area, la donna si è accorta della presenza di numerose bambole "impiccate" agli alberi. La 64enne ha girato anche un breve video con il cellulare. Il filmato – che ha fatto il giro del web – mostra le bambole impiccate come nei film dell'orrore, con tanto di espressioni del viso particolarmente inquietanti. La 64enne ha detto al Daily Star Online che le bambole non sembravano messe lì a caso. "I loro vestiti erano tutti ...

