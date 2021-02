Calciomercato Sampdoria, La Gumina diventa un caso: futuro all’estero per l’ex Palermo? La situazione (Di martedì 16 febbraio 2021) Un vero e proprio caso.Sembrava essere giunta al capolinea l'avventura di Antonino La Gumina alla corte di Claudio Ranieri. Poco più di un anno fa, il 31 gennaio 2020, il club di Massimo Ferrero ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante palermitano, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Tuttavia, fin qui il classe 1996 non è riuscito a trovare spazio e continuità: sono appena otto le presenze collezionate da Nino in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 382 minuti. Una la rete messa a segno.Ragion per cui, sembrava ad un passo dall'addio. A sorpresa, l'ultimo giorno della sessione invernale di Calciomercato, la Lazio era piombata sull'ex numero 20 del Palermo, con ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 febbraio 2021) Un vero e proprio.Sembrava essere giunta al capolinea l'avventura di Antonino Laalla corte di Claudio Ranieri. Poco più di un anno fa, il 31 gennaio 2020, il club di Massimo Ferrero ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante palermitano, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Tuttavia, fin qui il classe 1996 non è riuscito a trovare spazio e continuità: sono appena otto le presenze collezionate da Nino in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 382 minuti. Una la rete messa a segno.Ragion per cui, sembrava ad un passo dall'addio. A sorpresa, l'ultimo giorno della sessione invernale di, la Lazio era piombata sull'ex numero 20 del, con ...

