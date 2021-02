Auto elettriche, la prima Gigafactory italiana per le batterie sarà la più grande d’Europa (Di martedì 16 febbraio 2021) La prima Gigafactory italiana dedicata alla produzione di batterie sarà anche più grande d’Europa, con una superficie di circa 300 mila metri quadri e una capacità iniziale di 45 GWh, che potrà raggiungere i 70 GWh. A realizzarla sarà Italvolt, fondata e guidata da Lars Carlstrom, industriale del settore Automotive con oltre 30 anni di esperienza alle spalle, già fondatore e azionista di Britishvolt. L’impatto occupazionale della fabbrica sarà molto importante: circa 4.000 lavoratori impiegati nell’impianto e, complessivamente, 10.000 nuovi posti di lavoro creati. L’investimento, uno dei più grandi degli ultimi anni in Italia, ammonterà a circa 4 miliardi di euro, con la prima fase del progetto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Ladedicata alla produzione dianche più, con una superficie di circa 300 mila metri quadri e una capacità iniziale di 45 GWh, che potrà raggiungere i 70 GWh. A realizzarlaItalvolt, fondata e guidata da Lars Carlstrom, industriale del settoremotive con oltre 30 anni di esperienza alle spalle, già fondatore e azionista di Britishvolt. L’impatto occupazionale della fabbricamolto importante: circa 4.000 lavoratori impiegati nell’impianto e, complessivamente, 10.000 nuovi posti di lavoro creati. L’investimento, uno dei più grandi degli ultimi anni in Italia, ammonterà a circa 4 miliardi di euro, con lafase del progetto che ...

