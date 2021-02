Atletica | è morto Pier Mariano Penone | aveva 66 anni

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021)italiana in lutto. E’ scomparso all’età di 66, mezzofondista e maratoneta. Era arrivato a indossare la maglia azzurra della Nazionale assoluta in un incontro su strada nel 1984, la sua migliore stagione, dopo aver corso la maratona in 2h15:37 mentre nella mezza maratonaun primato personale di 1h04:53. “Alla famiglia vanno le condoglianze del presidente Fidal Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’italiana“, è il cordoglio sul sito della Feder. SportFace.