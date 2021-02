WTA Melbourne 4 2021: Bianca Andreescu batte Brengle, stormi e insetti. Avanti a fatica le teste di serie, forfait Konta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si è da poco conclusa la terza giornata del quarto torneo WTA (Australian Open a parte) a Melbourne, il 250 noto come Phillip Island Trophy, che vede in scena le giocatrici non più in gara nello Slam attualmente ancora in corso sui campi di Melbourne Park. Questa volta le teste di serie hanno tutte vinto (quando si sono presentate in campo), ma con parecchia sofferenza. La britannica Johanna Konta è stata una delle due big a dare forfait, ed è stata rimpiazzata direttamente al secondo turno (dato che aveva un bye al primo) dall’australiana Gabriella Da Silva Fick. Quest’ultima, ventenne numero 474 del ranking mondiale, ha sconfitto a sorpresa la bielorussa Aliaksandra Sasnovich al tie-break del terzo set, e giocherà con la ceca Marie Bouzkova, vittoriosa per 6-4 6-2 sulla cinese Lin ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si è da poco conclusa la terza giornata del quarto torneo WTA (Australian Open a parte) a, il 250 noto come Phillip Island Trophy, che vede in scena le giocatrici non più in gara nello Slam attualmente ancora in corso sui campi diPark. Questa volta ledihanno tutte vinto (quando si sono presentate in campo), ma con parecchia sofferenza. La britannica Johannaè stata una delle due big a dare, ed è stata rimpiazzata direttamente al secondo turno (dato che aveva un bye al primo) dall’australiana Gabriella Da Silva Fick. Quest’ultima, ventenne numero 474 del ranking mondiale, ha sconfitto a sorpresa la bielorussa Aliaksandra Sasnovich al tie-break del terzo set, e giocherà con la ceca Marie Bouzkova, vittoriosa per 6-4 6-2 sulla cinese Lin ...

