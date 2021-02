Voto di fiducia, gli estremi opposti che dicono di no a Draghi (Di lunedì 15 febbraio 2021) È una maggioranza bulgara quella che Mario Draghi si appresta a incassare mercoledì al Senato e giovedì alla Camera. Numeri che potrebbero oscillare tra l’85 e il 90% di entrambi gli emicicli, cifre mai viste nella storia repubblicana. A rimanere all’opposizione Fratelli d’Italia, che con i suoi 33 deputati e 19 senatori costituirà i gruppi più nutriti fra le minoranze. Poco più di 50 sui poco più di mille parlamentari complessivi, che, al di là della prevedibile litigiosità dei partiti che supportano il premier, di per sé costituiscono a livello parlamentare poco più che una testimonianza dell’Italia che mal tollera l’ex presidente della Bce. Sono pochi, ma ci sono. Esattamente dall’altra parte dell’emisfero politico sono ore di travaglio per Sinistra italiana, uno dei gruppi che hanno costituito il cartello elettorale conosciuto come Liberi e uguali. Leu ha marciato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) È una maggioranza bulgara quella che Mariosi appresta a incassare mercoledì al Senato e giovedì alla Camera. Numeri che potrebbero oscillare tra l’85 e il 90% di entrambi gli emicicli, cifre mai viste nella storia repubblicana. A rimanere all’opposizione Fratelli d’Italia, che con i suoi 33 deputati e 19 senatori costituirà i gruppi più nutriti fra le minoranze. Poco più di 50 sui poco più di mille parlamentari complessivi, che, al di là della prevedibile litigiosità dei partiti che supportano il premier, di per sé costituiscono a livello parlamentare poco più che una testimonianza dell’Italia che mal tollera l’ex presidente della Bce. Sono pochi, ma ci sono. Esattamente dall’altra parte dell’emisfero politico sono ore di travaglio per Sinistra italiana, uno dei gruppi che hanno costituito il cartello elettorale conosciuto come Liberi e uguali. Leu ha marciato ...

