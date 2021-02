Vite al limite, la storia di Robin e Garrett: dove sono adesso? (Di martedì 16 febbraio 2021) Garrett sta continuando il suo percorso di perdita del peso. (Go Fund Me, Facebook) L’episodio della scorsa serata in Vite al limite su Real Time, ha trattato il caso di Robin McKinley e Garrett Rogers, i quali hanno avuto un punto di vista molto approfondito nello show. Il marito di Robin, su Facebook ha postato un commento che ricorda la sua “Bella ragazza è tornata!”. La famiglia del Kansas ha vinto la battaglia contro l’obesità proprio nella puntata di Vite al limite. Robin McKinley è un insegnante che all’età di 40 anni è stata prematuramente reso invalido per via dei suoi 648 Kg. Ha dovuto utilizzare una sedia a rotelle, dicendo che la cartilagine delle ginocchia si era consumata, così come le sue ossa stavano ... Leggi su ck12 (Di martedì 16 febbraio 2021)sta continuando il suo percorso di perdita del peso. (Go Fund Me, Facebook) L’episodio della scorsa serata inalsu Real Time, ha trattato il caso diMcKinley eRogers, i quali hanno avuto un punto di vista molto approfondito nello show. Il marito di, su Facebook ha postato un commento che ricorda la sua “Bella ragazza è tornata!”. La famiglia del Kansas ha vinto la battaglia contro l’obesità proprio nella puntata dialMcKinley è un insegnante che all’età di 40 anni è stata prematuramente reso invalido per via dei suoi 648 Kg. Ha dovuto utilizzare una sedia a rotelle, dicendo che la cartilagine delle ginocchia si era consumata, così come le sue ossa stavano ...

