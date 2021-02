Us Again: il corto di Disney Animation sarà proiettato prima di Raya e l'ultimo drago (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il cortometraggio animato Us Again sarà proiettato prima del film Raya e l'ultimo drago, prima di arrivare su Disney+ in estate. Us Again sarà il nuovo cortometraggio prodotto da Disney Animation e lo studio ha ora annunciato che verrà distribuito in occasione di Raya e l'ultimo drago, in arrivo nelle sale a marzo, e poi a giugno su Disney+. Alla regia del progetto c'è Zach Parrish, già nel team che ha realizzato Big Hero 6 e il corto Puddles. Nella realizzazione di Us Again sono stati coinvolti anche i coreografi e ballerini Keone e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilmetraggio animato Usdel filme l'di arrivare su+ in estate. Usil nuovometraggio prodotto dae lo studio ha ora annunciato che verrà distribuito in occasione die l', in arrivo nelle sale a marzo, e poi a giugno su+. Alla regia del progetto c'è Zach Parrish, già nel team che ha realizzato Big Hero 6 e ilPuddles. Nella realizzazione di Ussono stati coinvolti anche i coreografi e ballerini Keone e ...

cineblogit : Us Again: prima immagine ufficiale del nuovo cortometraggio Disney Animation - Ash71Pietro : Us Again: prima immagine ufficiale del nuovo cortometraggio Disney Animation - cinemaniaco_fb : ?????????????? Us Again: il corto di Disney Animation sarà proiettato prima di Raya e l'ultimo drago… - Nerdmovieprod : Us Again: ecco una foto in esclusiva del nuovo corto animato Disney #CortoDisney #UsAgainCorto #UsAgainDisney -