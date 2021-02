Uomini e Donne, anticipazioni del 15 febbraio: Maria perde le staffe con Maurizio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo lo stop dovuto al weekend, alle 14:45 su Canale 5 il pubblico avrà modo di vedere una puntata interamente dedicata al Trono over. Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News svelano che si parlerà di Gemma Galgani, del suo spasimante Maurizio G e dell’altra dama Maria. In più la De Filippi perderà le staffe perché sospetta che il cavaliere sta nascondendo qualcosa. Gemma Galgani, Maurizio e Maria La anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, rivelano che ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 febbraio 2021) Primo appuntamento settimanale diInizia una nuova settimana di programmazione di, il popolare dating show ideato e condotto daDe Filippi. Dopo lo stop dovuto al weekend, alle 14:45 su Canale 5 il pubblico avrà modo di vedere una puntata interamente dedicata al Trono over. Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News svelano che si parlerà di Gemma Galgani, del suo spasimanteG e dell’altra dama. In più la De Filippirà leperché sospetta che il cavaliere sta nascondendo qualcosa. Gemma Galgani,Ladella puntata odierna di, rivelano che ...

