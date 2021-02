Una donna alla guida della Wto. È la prima volta (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo; se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna». Lo ripeteva Margareth Thatcher, primo ministro del Regno Unito dal 1979 al 1990 e prima donna ad aver ricoperto tale incarico. E chi meglio di lei può essere indicata come modello di donna di potere in un mondo di uomini che decidono il destino del mondo? Ma le cose sono cambiate da un pezzo. La rotta è segnata. Sino a qualche anno fa, era solo una profezia alla quale pochi credevano ma quella delle donne al potere e sempre di più in posti di comando sembra rivelarsi una realtà. L’ultimo caso è emblematico e non lascia dubbi a scetticismi o a interpretazioni: Ngozi Okonjo-Iweala guiderà la Wto (World Trade Organization), l’organizzazione mondiale del commercio come segretaria generale. ... Leggi su leurispes (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo; se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una». Lo ripeteva Margareth Thatcher, primo ministro del Regno Unito dal 1979 al 1990 ead aver ricoperto tale incarico. E chi meglio di lei può essere indicata come modello didi potere in un mondo di uomini che decidono il destino del mondo? Ma le cose sono cambiate da un pezzo. La rotta è segnata. Sino a qualche anno fa, era solo una profeziaquale pochi credevano ma quella delle donne al potere e sempre di più in posti di comando sembra rivelarsi una realtà. L’ultimo caso è emblematico e non lascia dubbi a scetticismi o a interpretazioni: Ngozi Okonjo-Iweala guiderà la Wto (World Trade Organization), l’organizzazione mondiale del commercio come segretaria generale. ...

UffiziGalleries : Un insolito #SanValentino: la dea dell'#amore tra #Bukowski e #Tiziano! 'Ogni giorno era una donna diversa Una volt… - ricpuglisi : Se fossi una donna e volessi fare carriera politica mi iscriverei al PD ah no - SimoPillon : La Lega e Forza Italia mettono 3 ministri di sesso femminile su 6 mentre le sinistre blaterano di #quoterosa ma poi… - ddarkk0 : @GiuliaCortese1 io in 45 anni di vita non ho mai fumato nemmeno una sigaretta, figurati droga. Non sono un'educanda… - AntonioBergami4 : RT @boni_castellane: Ma il problema delle quote rosa del PD non si può risolvere con una dichiarazione di Franceschini che dice di identifi… -