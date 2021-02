Sonia Pattarino è incinta: l’annuncio dell’ex di Ivan Gonzalez (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sonia Pattarino è incinta Sono passati diversi anni da quando Sonia Pattarino è arrivata a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatrice di Ivan Gonzalez. Dopo un lungo percorso, l’ex tronista decise di scegliere proprio la verace sarda, preferendola a Natalia Paragoni, che nel mentre si stava avvicinando ad Andrea Zelletta. La coppia iniziò dunque L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 15 febbraio 2021)Sono passati diversi anni da quandoè arrivata a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatrice di. Dopo un lungo percorso, l’ex tronista decise di scegliere proprio la verace sarda, preferendola a Natalia Paragoni, che nel mentre si stava avvicinando ad Andrea Zelletta. La coppia iniziò dunque L'articolo proviene da Novella 2000.

