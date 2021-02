Serie A | Lippi | “Lotta Scudetto? Se la giocheranno 4-5 squadre E sul Milan…”

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Da questo campionato c’è da aspettarsi di tutto, è un campionato cominciato in maniera anomala così come si era concluso in maniera anomala quello dell’anno scorso. Adesso si va dai 50 dell’Inter fino ai 43 della Roma, con Napoli e Juventus che devono recuperare una partita. Queste 4-5silofino alla fine“. Sono queste le parole di Marcello, ex ct della Nazionale e della Juventus, affermate ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1 Rai per quanto riguarda la. “Se il Milan è in corsa? Assolutamente sì, è a un punto dalla vetta, ha colmato anche una delle lacune che aveva, ovvero il numero di giocatori a disposizione – ha aggiunto sui rossoneri – Se la giocherà fino in fondo, ha assunto una dimensione e una consapevolezza e ...