Serie A, le probabili formazioni di Verona-Parma: quote dei bookmakers e dove vedere la gara in tv

Tutto pronto per il posticipo di Serie A, Verona-Parma. Il match, in programma alle ore 20.45 allo Stadio "Marco Antonio Bentegodi", sarà visibile in diretta tv su "Sky Sport Serie A" (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e "Sky Sport" (numero 251 del satellite). La diretta streaming sarà invece disponibile sulla piattaforma "SkyGo" e "Now Tv".

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Bessa; Lasagna. All.: Ivan Juric.

Parma (3-5-2): Sepe; Bani, B. Alves, Osorio; Conti, Kucka, Brugman, Kurtic, Gagliolo; Cornelius, Gervinho. All.: Roberto D'Aversa.

Dando uno sguardo alle quote e i pronostici dei bookmakers, il Verona parte favorito, con il segno ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie probabili Teramo - Potenza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

... potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. Le probabili ...

Serie B, Cosenza - Reggina alle 21: dove seguire in tv il derby calabrese

I Lupi , in serie positiva da 5 partite (4 pareggi e una vittoria), vanno a caccia della prima ... Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo alle 21 allo stadio Marulla: COSENZA 3 - 4 - 1 -...

Probabili formazioni Serie A della 22^ giornata: ultime news dai campi Sky Sport Sporting Braga-Roma, probabili formazioni: Fransergio-Ruiz-Ricardo Horta sfidano Mayoral

I sedicesimi di finale dell'Europa League vedranno scontrarsi Braga e Roma giovedì 18 febbraio: probabile 3-4-2-1 per i giallorossi.

Intervista Guillermo Giacomazzi

News Sports ha avuto il piacere di intervistare Guillermo Giacomazzi, ex centrocampista del Lecce e bandiera dei giallorossi. Ai nostri microfoni, l’uruguaian ...

