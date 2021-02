Sarà un napoletano “l’uomo ombra” del presidente del Consiglio Mario Draghi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoundia palazzo Chigi. Per il delicatissimo ruolo del Capo di Gabinetto, infatti, la scelta deldelè ricaduta su Antonio Funiciello. Quarantacinque anni, giornalista pubblicista, diploma al liceo scientifico di Piedimonte Matese e laura in filosofia alla Federico II di Napoli, Funiciello ‘torna’ a lavorare alla presidenza deldopo l’esperienza – sempre da Capo di Gabinetto – maturata con Paolo Gentiloni. Esperto di comunicazione, dicevamo, ma anche politico, con un passato da dirigente di partito nei Democratici di Sinistra prima e nel Pd poi. redazione politica L'articolo proviene da Anteprima24.it.

