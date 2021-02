Proteste ed insulti all’arbitro durante Napoli-Juve: Paratici e Nedved rischiano grosso (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nedved e Paratici potrebbero essere anche squalificati per le Proteste e gli insulti rivolti all’arbitro Calvarese in occasione di Napoli-Juve Proteste ed insulti rivolti all’arbitro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 15 febbraio 2021)potrebbero essere anche squalificati per lee glirivoltiCalvarese in occasione diedrivolti… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Proteste insulti Paratici e Nedved, stile Juve: urla e insulti a Calvarese al Maradona

Stile Juve al Maradona. Diventa virale il video in cui Paratici e Nedved rivolgono urla ed insulti a Calvarese durante Napoli - Juventus. Dopo le immagini del battibecco Conte - Agnelli al ...proteste ...

Da Torino: "Pirlo nervoso tradisce stato emotivo particolare prima del Porto"

"Juventus, nervosismo e proteste: la tensione di Pirlo nella settimana chiave". Titola così Repubblica riferendosi al ko dei bianconeri contro il Napoli e le polemiche del dopo gara. "L'atteggiamento ...

