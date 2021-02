Progetto delle aziende idriche di Como, Lecco e Monza per migliorare gestione servizio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) – Si è concretizzato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 il Progetto di collaborazione tra BrianzAcque, Como Acqua e Lario Reti Holding, i gestori del servizio Idrico Integrato nelle rispettive Province di Monza e Brianza, Como e Lecco. L’obiettivo è quello di avviare una collaborazione volta alla ricerca di sinergie istituzionali e industriali rispetto a particolari tematiche. ‘Con questo Progetto vogliamo mettere a terra economie di scala tra società analoghe e territorialmente contigue ‘ spiega Lelio Cavallier, Presidente di Lario Reti Holding ‘ Il risultato di questo efficientamento sarà una maggior disponibilità di risorse da destinare ai necessari investimenti su reti, impianti e servizi.” Tra Lario Reti Holding e BrianzAcque ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) – Si è concretizzato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 ildi collaborazione tra BrianzAcque,Acqua e Lario Reti Holding, i gestori delIdrico Integrato nelle rispettive Province die Brianza,. L’obiettivo è quello di avviare una collaborazione volta alla ricerca di sinergie istituzionali e industriali rispetto a particolari tematiche. ‘Con questovogliamo mettere a terra economie di scala tra società analoghe e territorialmente contigue ‘ spiega Lelio Cavallier, Presidente di Lario Reti Holding ‘ Il risultato di questo efficientamento sarà una maggior disponibilità di risorse da destinare ai necessari investimenti su reti, impianti e servizi.” Tra Lario Reti Holding e BrianzAcque ...

emergency_ong : Fino a fine febbraio puoi sostenere il progetto “Nessuno Escluso. Neanche chi ora è in difficoltà” anche con un sem… - condorbox : Progetto delle aziende idriche di Como, Lecco e Monza per migliorare gestione servizio #news - TV7Benevento : Progetto delle aziende idriche di Como, Lecco e Monza per migliorare gestione servizio... - SafinumNerf : @catenaaurea66 >twitter. Poi al momento delle elezioni sosterranno ancora chi li ha presi in giro, dicendo che non… - HankHC91 : RT @Exibart: 'In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe' è il primo progetto podcast di @SkyArte: @CarloLucarelli6 conduce il pubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Progetto delle Anna Cantagallo il nuovo romanzo 'Arazzo familiare'

Il suo progetto La scienza a teatro per la divulgazione delle scoperte scientifiche attraverso la teatralizzazione ha ricevuto il patrocinio del CNR e dell'Ordine dei medici di Roma. "Arazzo ...

Case a 1 euro ad Augusta

Il progetto delle case a 1 euro prende sempre più piede in Italia, dopo la recente proposta di Oyace in Valle D'Aosta e le iniziative già autorizzate in alcuni borghi dimenticati, anche il comune di ...

Cambiamo: "Ottimo il progetto delle biblioteche di quartiere" CesenaToday Scuola, liceo di 4 anni e scuola dell’obbligo fino a 17, ecco le idee del ministro Bianchi

L’economista emiliano che dal 13 febbraio guida il ministero ha messo nero su bianco le sue idee nel saggio del Mulino: «Lo specchio della scuola». L’importanza dell’istruzione tecnica e degli Its ...

Calciomercato.com rinnova le app e completa la sua strategia di rinnovamento

Calciomercato.com termina il rinnovamento di tutte le sue piattaforme con il rilascio delle nuove app Android e iOS ...

Il suoLa scienza a teatro per la divulgazionescoperte scientifiche attraverso la teatralizzazione ha ricevuto il patrocinio del CNR e dell'Ordine dei medici di Roma. "Arazzo ...Ilcase a 1 euro prende sempre più piede in Italia, dopo la recente proposta di Oyace in Valle D'Aosta e le iniziative già autorizzate in alcuni borghi dimenticati, anche il comune di ...L’economista emiliano che dal 13 febbraio guida il ministero ha messo nero su bianco le sue idee nel saggio del Mulino: «Lo specchio della scuola». L’importanza dell’istruzione tecnica e degli Its ...Calciomercato.com termina il rinnovamento di tutte le sue piattaforme con il rilascio delle nuove app Android e iOS ...