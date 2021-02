Partecipa con la tua classe a Cinefrutta, il concorso per cortometraggi sulla buona alimentazione che incontra gli attori più amati (Di lunedì 15 febbraio 2021) Cinefrutta è un concorso, promosso dalle Organizzazioni di Produttori “Alma Seges”, “AOA” e “Terra Orti”, per la realizzazione di un breve spot/cortometraggio utile a sensibilizzare i ragazzi ad uno stile di vita sano ed equilibrato, alla base del quale c’è un regime alimentare caratterizzato da un regolare consumo di frutta e verdura. Il progetto vuole dunque raggiungere due L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 febbraio 2021)è un, promosso dalle Organizzazioni di Produttori “Alma Seges”, “AOA” e “Terra Orti”, per la realizzazione di un breve spot/o utile a sensibilizzare i ragazzi ad uno stile di vita sano ed equilibrato, alla base del quale c’è un regime alimentare caratterizzato da un regolare consumo di frutta e verdura. Il progetto vuole dunque raggiungere due L'articolo .

orizzontescuola : Partecipa con la tua classe a Cinefrutta, il concorso per cortometraggi sulla buona alimentazione che incontra gli… - Aurarora2 : @pupoghinazzi Come puoi rivolgere delle parole così pesanti a un ragazzo di 25 anni che partecipa a un gioco e più… - AssPalinuro : RT @favo_it: ???Il 15/12 alle 15.30 parteciperemo con il nostro presidente al webinar @myESMO “Europe’s Beating Cancer Plan - in 60 minutes”… - ajwehrsj : RT @PapaWojtylaPL: “L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, s… - PapaWojtylaPL : “L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di sen… -