Moody’s: con Draghi al governo migliorano prospettive dell’Italia. Il video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Moody’s: con Draghi al governo migliorano prospettive dell’Italia Roma, 15 feb. (askanews) – Con Mario Draghi alla guida del governo, migliorano le prospettive dell’Italia. Lo scrive Moody’s in un report. Secondo l’agenzia di rating migliorano le prospettive anche nell’utilizzo dei fondi del Recovery Plan, ma il nuovo premier dovrà affrontare sfide a lungo termine come le riforme strutturali. “Il fatto che tutti i grandi partiti politici in Parlamento (tranne i Fratelli d’Italia) – prosegue l’agenzia di rating – entreranno a far parte del nuovo governo gli conferisce un forte mandato di guida. L’impatto sul credito a breve termine ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 febbraio 2021): conalRoma, 15 feb. (askanews) – Con Marioalla guida delle. Lo scrivein un report. Secondo l’agenzia di ratingleanche nell’utilizzo dei fondi del Recovery Plan, ma il nuovo premier dovrà affrontare sfide a lungo termine come le riforme strutturali. “Il fatto che tutti i grandi partiti politici in Parlamento (tranne i Fratelli d’Italia) – prosegue l’agenzia di rating – entreranno a far parte del nuovogli conferisce un forte mandato di guida. L’impatto sul credito a breve termine ...

