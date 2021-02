Monza | i carabinieri del nucleo Tpc ritrovano un quadro rubato 25 anni fa

ArteMagazine : Carabinieri Tpc di Monza recuperano il dipinto di Domenico Morelli “Venere e amore”, trafugato nel 1996 - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Carabinieri Tpc di Monza recuperano il dipinto di Domenico Morelli “Venere e amore”, trafugato nel 1996 - MuseoDiocesano : RT @ArteMagazine: Carabinieri Tpc di Monza recuperano il dipinto di Domenico Morelli “Venere e amore”, trafugato nel 1996 - ArteMagazine : Carabinieri Tpc di Monza recuperano il dipinto di Domenico Morelli “Venere e amore”, trafugato nel 1996 - Gazzettadmilano : Minaccia 8 persone con machete a scopo di rapina, arrestato dai Carabinieri a Monza. -

Ultime Notizie dalla rete : Monza carabinieri

Monza in Diretta

... attribuito all' artista napoletano Domenico Morelli, è stato recuperato daidel Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di, guidato dal maggiore Francesco Provenza. Il ...... messe in atto dai nostri, è soprattutto importante cercare di portare un aiuto a ... Maurilio Longhin, in merito al proseguimento del "Progetto Groane" con Croce rossa, Atse Brianza ...di Marco Bazzoni - Il triste bollettino di guerra del lavoro è ripreso inesorabile nel 2021, sono già 37 i morti sul lavoro dall'inizio dell'anno. Se poi ci aggiungiamo tutti i morti su stra ...Il dipinto "Venere e amore" dell'artista Domenico Morelli era sparito a gennaio del 1996 in un negozio di antiquariato di Milano ...