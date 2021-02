Meghan Markle e il Principe Harry in attesa del secondo figlio: l’annuncio ufficiale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dalla Royal Family nelle ultime ore è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando: Meghan Markle e il Principe Harry saranno presto genitori per la seconda volta. La duchessa di Sussex è infatti in attesa del suo secondo figlio. Ad annunciarlo è stato un loro carissimo amico, Misan Harriman, che sul suo profilo Twitter ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dalla Royal Family nelle ultime ore è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando:e ilsaranno presto genitori per la seconda volta. La duchessa di Sussex è infatti indel suo. Ad annunciarlo è stato un loro carissimo amico, Misan Harriman, che sul suo profilo Twitter ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

SkyTG24 : Harry e Meghan aspettano il secondo figlio - VanityFairIt : Dakota Johnson applica il mascara come le ha insegnato la nonna Tippi Hedren, il preferito di Meghan Markle costa p… - VanityFairIt : Delusi dall'odio ricevuto in Rete, dicono addio ai follower, «per recuperare la libertà mentale» #Socialnetwork - VelvetMagIta : #RoyalBaby in arrivo: #MeghanMarkle e il #PrincipeHarry sono in attesa del loro secondo figlio. L'annuncio è arriva… - TommyBrain : Sputnik:Meghan Markle potrebbe perseguire una carriera politica negli USA -