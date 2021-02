Mario Biondi guarda avanti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mario Biondi ha appena superata la boa cinquant'anni (il 28 gennaio), pubblicato il nuovo album, e fa bilanci nell'intervista di Alba Solaro sul numero di GQ in edicola, nella quale racconta le principali tappe della sua vita: dall'infanzia a lume di candela con i giovanissimi genitori, agli incontri che hanno modellato la sua carriera (l'amico musicista del padre, che gli regalò la prima cassetta; il jazzista Al Jarreau, che Mario Biondi considera come uno zio), ai figli che lo rendono felice e che sono ben nove, con l'ultima arrivata di appena tre mesi. Mario Biondi Il cantante soul jazz Mario Biondi, nato a Catania il 28 gennaio 1971 Alessandra Fuccillo, Ruote Da Sogno/Reggio EmiliaIl nuovo album si intitola Dare, che si può leggere sia ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 febbraio 2021)ha appena superata la boa cinquant'anni (il 28 gennaio), pubblicato il nuovo album, e fa bilanci nell'intervista di Alba Solaro sul numero di GQ in edicola, nella quale racconta le principali tappe della sua vita: dall'infanzia a lume di candela con i giovanissimi genitori, agli incontri che hanno modellato la sua carriera (l'amico musicista del padre, che gli regalò la prima cassetta; il jazzista Al Jarreau, checonsidera come uno zio), ai figli che lo rendono felice e che sono ben nove, con l'ultima arrivata di appena tre mesi.Il cantante soul jazz, nato a Catania il 28 gennaio 1971 Alessandra Fuccillo, Ruote Da Sogno/Reggio EmiliaIl nuovo album si intitola Dare, che si può leggere sia ...

