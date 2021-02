Livelli essenziali di prestazione omogenei in Italia. Questo è Recovery (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un tempo straordinario non richiede effetti speciali, ma come è stato dopo le grandi guerre e i grandi drammi della storia in genere, si riparte dalla passione per l’uomo e l’uomo, o meglio la persona, vive il territorio (prossimità) e la comunità; ogni recupero (Recovery) diverso rischia di non essere a sua misura. La pandemia ha messo in evidenza le carenze del sistema sanitario pubblico, in particolare sul versante della prossimità delle cure. Anche territori definiti “eccellenze sanitarie”, non hanno retto al carico ospedaliero, pagando la riorganizzazione sanitaria dell’ultimo ventennio che ha ospedalizzato le cure e burocratizzato la medicina generale di base, creando un vero e proprio imbuto ospedaliero o situazioni peggiori di totale assenza della presa in carico (si veda il caso dei soggetti non autosufficienti soli o dei cittadini in condizioni di svantaggio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un tempo straordinario non richiede effetti speciali, ma come è stato dopo le grandi guerre e i grandi drammi della storia in genere, si riparte dalla passione per l’uomo e l’uomo, o meglio la persona, vive il territorio (prossimità) e la comunità; ogni recupero () diverso rischia di non essere a sua misura. La pandemia ha messo in evidenza le carenze del sistema sanitario pubblico, in particolare sul versante della prossimità delle cure. Anche territori definiti “eccellenze sanitarie”, non hanno retto al carico ospedaliero, pagando la riorganizzazione sanitaria dell’ultimo ventennio che ha ospedalizzato le cure e burocratizzato la medicina generale di base, creando un vero e proprio imbuto ospedaliero o situazioni peggiori di totale assenza della presa in carico (si veda il caso dei soggetti non autosufficienti soli o dei cittadini in condizioni di svantaggio ...

Ultime Notizie dalla rete : Livelli essenziali Da oggi Sicilia in zona gialla: il vademecum per non 'sbagliare'

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza ...

Gli esperti chiedono lockdown, Gimbe: farebbe abbassare curva

... che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata ... Una volta riportata la circolazione virale a livelli che consentano test e tracciamento, il personale ...

Un tempo straordinario non richiede effetti speciali, ma come è stato dopo le grandi guerre e i grandi drammi della storia in genere, si riparte dalla passione per l’uomo e l’uomo, o meglio la persona ...

