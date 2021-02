La Basilicata ha aderito ad alcuni partenariati internazionali nell’ambito di Horizon 2020

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 16 febbraio 2021) In linea con la scelta di promuovere progetti ad alto contenuto innovativo, il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione, in sintonia con la Presidenza della Giunta Bardi, haaddi– Research and innovation in support of the European Green Deal. Il programma comunitario sostiene progetti di ricerca e innovazione che contribuiscono ad affrontare la crisi climatica e le sfide ambientali verso il Green Deal europeo. Punta anche a dare impulso alla ripresa dell’Europa, trasformando le sfide ambientali e climatiche in opportunità di innovazione. Laha candidato progetti nel campo della ricerca applicata, partecipando a tavoli strategici ...