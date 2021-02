Il Commissario Montalbano chiude? Peppino Mazzotta conferma (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Non credo ci saranno altre puntate”, così l’interprete di Fazio mette una seria ipoteca sul futuro de Il Commissario Montalbano Quella che vedremo su Rai Uno il prossimo lunedì 8 Marzo, tratta dal romanzo Il Metodo Catalanotti, potrebbe essere l’ultima avventura del Commissario Montalbano. E’ questo ciò che ha lasciato intendere l’attore Peppino Mazzotta, interprete -nella serie diretta dal compianto Alberto Sironi- del precisissimo ispettore Fazio, in una recente intervista al settimanale Gente: “Il Montalbano televisivo è concluso. Non credo ci saranno altre puntate. Sono venute a mancare tutte le figure portanti del progetto, lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri”, ha detto non nascondendo, tuttavia, il ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Non credo ci saranno altre puntate”, così l’interprete di Fazio mette una seria ipoteca sul futuro de IlQuella che vedremo su Rai Uno il prossimo lunedì 8 Marzo, tratta dal romanzo Il Metodo Catalanotti, potrebbe essere l’ultima avventura del. E’ questo ciò che ha lasciato intendere l’attore, interprete -nella serie diretta dal compianto Alberto Sironi- del precisissimo ispettore Fazio, in una recente intervista al settimanale Gente: “Iltelevisivo è concluso. Non credo ci saranno altre puntate. Sono venute a mancare tutte le figure portanti del progetto, lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri”, ha detto non nascondendo, tuttavia, il ...

Piergiulio58 : Montalbano se ne va e la Sicilia chiede un ultimo ciak per il commissario. - Agenzia_Italia : Montalbano se ne va e la Sicilia chiede un ultimo ciak per il commissario - Tele_Visionaro : RT @tvblogit: MONTALBANO CHIUDE ?? L'ultimo episodio di @MontalbanoRai, dal titolo 'Il metodo Catalanotti', andrà in onda lunedì 8 marzo su… - POPCORNTVit : Il commissario Montalbano chiude, scoppia la protesta: 'Girate almeno Riccardino' - NewSicilia : #CommissarioMontalbano, in arrivo la fine? Le reazioni alla notizia in #Sicilia #Newsicilia -