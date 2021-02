“Giù le mani da Ayse Bu?ra”. In Turchia la mobilitazione studentesca continua (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ayse Bu?ra, docente di Economia politica dell’Università Bo?aziçi e tra i fondatori dell’European Network for the Study of Political Society (Reasopo) è tra le voci del movimento studentesco che da oltre 40 giorni protesta in Turchia e uno dei bersagli della retorica che stigmatizza i movimenti da parte del presidente turco, Recep Taiyyp Erdo?an. Bu?ra è stata etichettata da Erdo?an come l’“istigatrice” del movimento Bo?aziçi e la “moglie di” Osman Kavala, filantropo e fondatore dell’organizzazione culturale non-profit, Anadolu Kültür. Kavala venne arrestato per la prima volta nel novembre 2017 con l’accusa di aver organizzato le proteste del movimento Gezi del 2013. Le accuse contro Bu?ra sono state duramente criticate dagli studenti in mobilitazione in una lettera al presidente turco. “Lei nomina una donna utilizzando solo una delle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021)Bu?ra, docente di Economia politica dell’Università Bo?aziçi e tra i fondatori dell’European Network for the Study of Political Society (Reasopo) è tra le voci del movimento studentesco che da oltre 40 giorni protesta ine uno dei bersagli della retorica che stigmatizza i movimenti da parte del presidente turco, Recep Taiyyp Erdo?an. Bu?ra è stata etichettata da Erdo?an come l’“istigatrice” del movimento Bo?aziçi e la “moglie di” Osman Kavala, filantropo e fondatore dell’organizzazione culturale non-profit, Anadolu Kültür. Kavala venne arrestato per la prima volta nel novembre 2017 con l’accusa di aver organizzato le proteste del movimento Gezi del 2013. Le accuse contro Bu?ra sono state duramente criticate dagli studenti inin una lettera al presidente turco. “Lei nomina una donna utilizzando solo una delle ...

