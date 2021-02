Ex Ilva, Confindustria: 'Evitare lo spegnimento dell'area a caldo' (Di lunedì 15 febbraio 2021) 'Evitare lo spegnimento del ciclo integrale a caldo dell'ex Ilva'. E' l'appello che Confindustria rivolge al governo e a tutte le istituzioni coinvolte, a seguito della pronuncia del Tar di Lecce sui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 febbraio 2021) 'lodel ciclo integrale a'ex'. E' l'appello cherivolge al governo e a tutte le istituzioni coinvolte, a seguitoa pronuncia del Tar di Lecce sui ...

Agenzia_Ansa : #ExIlva, appello di Confindustria: 'Non chiudere l'area a caldo'. Una nuova sentenza del Tar di Lecce impone di fer… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ex Ilva, Confindustria: 'Evitare lo spegnimento dell'area a caldo' #Ilva - BeppeSammartino : RT @dariodivico: “Evitare lo spegnimento del ciclo integrale a caldo dell’ex ILVA”. Questo è l’appello che Confindustria ha rivolto al Gove… - robertavanz : RT @Agenzia_Ansa: #ExIlva, appello di Confindustria: 'Non chiudere l'area a caldo'. Una nuova sentenza del Tar di Lecce impone di fermare l… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #ExIlva, appello di Confindustria: 'Non chiudere l'area a caldo'. Una nuova sentenza del Tar di Lecce impone di fermare l… -