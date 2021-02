Diritti tv Serie A, Campoccia: “Fase delicata e complessa in un momento difficile per tutti” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Intervenuto a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, il vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, ha parlato della situazione legata ai Diritti tv della Serie A facendo capire come non sia per nulla vicina una soluzione dell’annosa vicenda con l’assegnazione a Sky o Dazn: ”Non si credeva che la trattativa per i Diritti tv della Serie A diventasse così importante in questo momento difficile per tutti. Siamo in una Fase complicata e complessa, ma siamo al termine di un processo con delle proposte ferme molto interessanti. L’assemblea è chiamata a rispondere: potrebbe esserci un radicale cambio di direzione o una situazione di continuità rispetto al passato, guardando al futuro anche con un canale della Lega. ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Intervenuto a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, il vicepresidente dell’Udinese, Stefano, ha parlato della situazione legata aitv dellaA facendo capire come non sia per nulla vicina una soluzione dell’annosa vicenda con l’assegnazione a Sky o Dazn: ”Non si credeva che la trattativa per itv dellaA diventasse così importante in questoper. Siamo in unacomplicata e, ma siamo al termine di un processo con delle proposte ferme molto interessanti. L’assemblea è chiamata a rispondere: potrebbe esserci un radicale cambio di direzione o una situazione di continuità rispetto al passato, guardando al futuro anche con un canale della Lega. ...

