Cuneo. Museo Casa Galimberti: visite guidate e visite tematiche (Di lunedì 15 febbraio 2021) Con il passaggio in zona gialla anche il Museo Casa Galimberti ha riaperto i battenti proponendo un doppio appuntamento settimanale, con novità sia sugli orari che sulle proposte.Il Museo, infatti, è aperto il martedì, con ingressi alle ore 15:30, 16:30 e 17:30, con le tradizionali visite guidate al pubblico.Il venerdì, invece gli ingressi sono alle 18:30, 19:30 e 20:30 e le visite sono tematiche, diverse ogni settimana. Il programma delle prossime visite prevede: Venerdì 19 febbraio “Il fiume dipinto” Un viaggio tra arte, storia e territorio alla scoperta delle differenze tra il paesaggio contemporaneo cuneese e quello congelato in alcune opere contenute nella pinacoteca ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 15 febbraio 2021) Con il passaggio in zona gialla anche ilha riaperto i battenti proponendo un doppio appuntamento settimanale, con novità sia sugli orari che sulle proposte.Il, infatti, è aperto il martedì, con ingressi alle ore 15:30, 16:30 e 17:30, con le tradizionalial pubblico.Il venerdì, invece gli ingressi sono alle 18:30, 19:30 e 20:30 e lesono, diverse ogni settimana. Il programma delle prossimeprevede: Venerdì 19 febbraio “Il fiume dipinto” Un viaggio tra arte, storia e territorio alla scoperta delle differenze tra il paesaggio contemporaneo cuneese e quello congelato in alcune opere contenute nella pinacoteca ...

