Covid e obbligo tamponi alla frontiera, al Brennero mille tir in coda (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quaranta chilometri di tir in coda al Brennero . Le nuove regole anti Covid imposte da Germania e Austria agitano la politica almeno quanto la chiusura degli impianti da sci. Mentre la Difesa ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quaranta chilometri di tir inal. Le nuove regole antiimposte da Germania e Austria agitano la politica almeno quanto la chiusura degli impianti da sci. Mentre la Difesa ...

Agenzia_Ansa : #Covid19 #Gb Al via obbligo di quarantena in hotel ad hoc per chi arriva da Paesi 'ad alto rischio' #ANSA - tvsvizzera : Un #vaccino anti-#Covid obbligatorio lederebbe i #diritti fondamentali. In #Svizzera, la Commissione nazionale d'… - EttoreContinenz : RT @gzibordi: in Giappone, l'UNICA misura che il governo ha imposto contro il Covid è stato far chiudere i ristoranti alle 20:00 (andavi a… - BlockchainClint : RT @gzibordi: in Giappone, l'UNICA misura che il governo ha imposto contro il Covid è stato far chiudere i ristoranti alle 20:00 (andavi a… - GraalTruth : RT @gzibordi: in Giappone, l'UNICA misura che il governo ha imposto contro il Covid è stato far chiudere i ristoranti alle 20:00 (andavi a… -