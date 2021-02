Buffy the vampire slayer | anche “Spike” contro J Whedon

StefyStabile : Ho appena guardato l’episodio S02E18 di Buffy the Vampir...! #tvtime - _eriss : Qualcuno mi avrebbe dovuto avvisare della scena del tentato stupro di Spike. @ autori era proprio necessario ai fin… - GoldOscar : Che bello vedere il cast di buffy the vampire slayer supportarsi l’un l’altra ancora dopo tanti anni ?? - MoliPietro : Il cast di Buffy contro il creatore J. Whedon - vincy93hp : I due prodotti che mi hanno più definito come persona sono letteralmente: Harry Potter e Buffy The vampire slayer e… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffy the

Sky Tg24

While I will always be honored to have playedcharacter of Spike,set was not without challenges. I do not support abuse of any kind, and am heartbroken to learn ofexperiences of ...... Waterworld ma, soprattutto, nel 1997 ha creato la sua prima serie TV:l'ammazzavampiri . Ha ... ha infatti direttoAvengers e Avengers: Age of Ultron . Ha poi diretto anche il tanto discusso ...Christina C. ha attaccato il creatore di Buffy the vampire slayer. Ora nel web fioccano messaggi di affetto da parte dei suoi ex colleghi.Joss Whedon ancora nel mirino delle accuse per abuso di potere. James Marsters è un altro degli attori di Buffy ...