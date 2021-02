(Di lunedì 15 febbraio 2021)- " Ilè in corsa per tanti obiettivi e con una gara in meno è comunque a 2 punti di distanza dalla Champions League . E considerando tutti i problemi avuti credo stia facendo un buon ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Agente Bastoni: “Napoli? Sarebbe una grande occasione ma ora è presto.… - sportli26181512 : 'Bastoni al #Napoli? Sarebbe una grandissima occasione...': Augusto Carpeggiani, agente del difensore dello Spezia:… - 100x100Napoli : L'agente di #SimoneBastoni strizza l'occhio al #Napoli - MondoNapoli : Bastoni, l'agente: 'La priorità ora è salvarsi. Napoli? Questa la verità' - - NCN_it : AG. #BASTONI: «DOVESSE CHIAMARE IL #NAPOLI SAREBBE UNA GRANDISSIMA OCCASIONE. SU #ITALIANO…» #Calciomercato #Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Bastoni Napoli

- " Ilè in corsa per tanti obiettivi e con una gara in meno è comunque a 2 punti di distanza dalla ... L'agente di Simone, tra gli altri, ha parlato dell'esplosione del suo ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Augusto Carpeggiani, agente tra gli altri di Simone. '? E' in corsa per tanti obiettivi, con una partita in meno in campionato è comunque a 2 punti dalla Champions League. Considerati i problemi avuti mi sembra che stia facendo un ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Augusto Carpeggiani, agente tra gli altri di Simone Bastoni. “Napoli?A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Augusto Carpeggiani, agente tra gli altri di Simone Bastoni. “Napoli? E’ in corsa per tanti obiettivi, ...