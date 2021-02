Barzagli rivela | “Mi sono isolato dal calcio Ho visto solo due partite”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L'ex difensore della Juventus Andreaè tornato a parlare e lo ha fatto tramite Twitch, il centrale ha svelato un retroscena sui suoi ultimi mesi: "Hoduesulle 300 che cistate, miescluso dalin questo periodo perché ne avevo bisogno. Hole gare della Juventus con l’Inter in campionato e coppa. I bianconericambiati molto nell’ultimo mese, lo si nota dai risultato perché prende meno gol e perché l’ultima partita l’ha decisa un episodio. In Italia si vince con la difesa, lo dicono le statistiche e se un allenatore è intelligente lo sa, può piacere o non piacere. Demiral o De Ligt?due giocatori che avranno un gran futuro spero nella Juve,internazionali, ...