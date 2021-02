Barbara d’Urso felice per le sue imitazioni in Rai le manda in onda a Live

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Momenti di grande ilarità nella puntata di Domenica IN del 14 febbraio 2021. Mara Venier ha “strappato” per qualche ora, Vincenzo de Lucia a Stefano de Martino che lo ritroverà nella prossima puntata di Stasera tutto è possibile, per regalare anche al suo pubblico una grande imitazione. Sembrano infatti tutti convinti del fatto che De Lucia sia al momento in gradi di portare “in scena” una delle miglioridi. Ne èanche la conduttrice che, dopo aver scambiato messaggi in privato sia con il comico che con Mara Venier, ringraziandoli per quello che avevano fatto nel pomeriggio di domenica, ieri sera a-Non è la, ha mostrato degli spezzoni di Domenica IN ma anche spezzono di Stasera tutto è possibile. Del resto se Maria de Filippi può citare ...