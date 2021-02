Balotelli avvistato a Castellammare Selfie solitari e nessun bagno di folla

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il calciatore Mario, oggi in forza al Monza Calcio, ha trascorso il weekend adi Stabia. A documentare la sua presenza le storie Instagram apparse in questi giorni sul profilo Instagram dell’atleta bresciano. Mario: madiper luiè molto legato alla costiera sorrentina e a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli avvistato

Teleclubitalia

San Valentino stabiese per il bomber del Monza, ex Nazionale, Mario. L'attaccante, che ha a Napoli la figlia Pia, nata dalla relazione con Raffaella Fico, ... In serata è statoper le ...E' statodavanti alla scuola di Santiago e condividerebbe ogni istante della vita della ... LEGGI ANCHE > GF VIP, MARIOIN DIFESA DEL FRATELLO ENOCK: "È INTOCCABILE!"San Valentino stabiese per il bomber del Monza, ex Nazionale, Mario Balotelli. L’attaccante, che ha a Napoli la figlia Pia, nata dalla relazione con Raffaella Fico, aveva postato ...Fanny Neguesha: tutte le novità che non puoi perderti. Scopri tanti articoli e approfondimenti legati al tema Fanny Neguesha su Nanopress.it.