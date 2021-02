Anche in Grecia si diffonde il movimento #MeToo: denunce nello sport e nel cinema. Ma in molte aree si teme ancora lo stigma sociale (Di lunedì 15 febbraio 2021) C’è voluto del tempo, ma Anche in Grecia sta sbarcando il Me Too. Il movimento contro gli abusi e le violenze sulle donne si sta faticosamente incuneando nell’Egeo, dove alcuni episodi rivelati con coraggio dalle vittime hanno non solo destato molto scalpore tra l’opinione pubblica, ma hanno spinto chi, dopo decenni di silenzi e imbarazzi, sta iniziando a raccontare la propria storia di violenze sessuali. Grandi proteste si stanno diffondendo a macchia d’olio in moltissime professioni, con Anche la politica che sta prendendo provvedimenti non più rinviabili. La prima a rompere il silenzio, un mese fa, è stata la campionessa di vela Sofia Bekatorou, medaglia d’oro ai Giochi di Atene del 2004 e bronzo a Pechino quattro anni dopo, che ha denunciato uno stupro da parte di un membro della Federazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) C’è voluto del tempo, mainsta sbarcando il Me Too. Ilcontro gli abusi e le violenze sulle donne si sta faticosamente incuneando nell’Egeo, dove alcuni episodi rivelati con coraggio dalle vittime hanno non solo destato molto scalpore tra l’opinione pubblica, ma hanno spinto chi, dopo decenni di silenzi e imbarazzi, sta iniziando a raccontare la propria storia di violenze sessuali. Grandi proteste si stannondo a macchia d’olio in moltissime professioni, conla politica che sta prendendo provvedimenti non più rinviabili. La prima a rompere il silenzio, un mese fa, è stata la campionessa di vela Sofia Bekatorou, medaglia d’oro ai Giochi di Atene del 2004 e bronzo a Pechino quattro anni dopo, che ha denunciato uno stupro da parte di un membro della Federazione di ...

fattoquotidiano : Anche in Grecia si diffonde il movimento #MeToo: denunce nello sport e nel cinema. Ma in molte aree si teme ancora… - benedettofra70 : @Musso___ @Flavr7 @MinutemanItaly @LucianoBarraCar @Lukyluke311 @FontanaPres @zaiapresidente ok mi arrendo faccio f… - one_cupp : @NinaRicci_us Si buonissime! Anche se le ho trovate anche in Grecia. - accoopter : RT @DomaniGiornale: L’identità culturale degli uomini vissuti nel periodo della Grecia arcaica era affidata alla tradizione orale. Forse og… - DomaniGiornale : L’identità culturale degli uomini vissuti nel periodo della Grecia arcaica era affidata alla tradizione orale. Fors… -