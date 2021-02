Vaccini, il Tar conferma provvedimento contro ‘furbettì in Sicilia (Di domenica 14 febbraio 2021) CATANIA (ITALPRESS) – Il Tar sezione di Catania ha dato ragione all’Assessorato regionale alla Salute e all’Asp di Ragusa sul divieto di somministrazione della seconda dose ai “furbetti” del vaccino. Il presidente Federica Cabrini, intervenuta in forma monocratica, ha respinto il ricorso, presentato dagli avvocati Fabio Borrometi e Salvatore Poidomani per conto dei loro assistiti, con il quale è stato impugnato il provvedimento attraverso il quale l’assessore della Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, ha sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino (richiamo) per tutti i soggetti che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino, fissando per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021.“La decisione del Tar Catania conferma la nostra valutazione e il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) CATANIA (ITALPRESS) – Il Tar sezione di Catania ha dato ragione all’Assessorato regionale alla Salute e all’Asp di Ragusa sul divieto di somministrazione della seconda dose ai “furbetti” del vaccino. Il presidente Federica Cabrini, intervenuta in forma monocratica, ha respinto il ricorso, presentato dagli avvocati Fabio Borrometi e Salvatore Poidomani per conto dei loro assistiti, con il quale è stato impugnato ilattraverso il quale l’assessore della Salute della Regionena, Ruggero Razza, ha sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino (richiamo) per tutti i soggetti che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino, fissando per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021.“La decisione del Tar Cataniala nostra valutazione e il ...

