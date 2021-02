Una Scala "green" e sempre più aperta alla città: i piani di Meyer (Di domenica 14 febbraio 2021) Milano, 14 febbraio 2021 - Il futuro della Scala sarà "green" e sempre più legato alla città di Milano. Lo ha ribadito il sovrintendente Dominque Meyer nel convegno "La cittadella della Scala", ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 14 febbraio 2021) Milano, 14 febbraio 2021 - Il futuro dellasarà "" epiù legatodi Milano. Lo ha ribadito il sovrintendente Dominquenel convegno "La cittadella della", ...

marco_valsesia : Upgrade della domenica?? era ora ?? mi serve giusto una scala?? - BSoftaofta : RT @Roberto65308180: Si dice che percorrendola insieme alla persona amata si rimarrà uniti per sempre, dando luce a una moderna e romantica… - DarioViPu64 : @enzameireles @antoniothebeer @Totonno_Casillo @pisto_gol È un difensore di una partita di calcio. Non è mica un ba… - aqvael : L’amore è una scala sulla quale gli dei scendono fino a noi e noi ci innalziamo fino a loro. #ValentinesDay #aqvael - SilvioFappani : Quanto si può essere coglioni in una scala che va da uno a Emanuele Felice? -