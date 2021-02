Sampdoria-Fiorentina | il gol di Quagliarella | 8° gol in campionato | blucerchiati avanti VIDEO

(Di domenica 14 febbraio 2021) Fabiofirma il 2-1 dellacontro laallo stadio Marassi nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Grande azione dei due subentrati: Candreva avanza sulla destra e arriva quasi sul fondo scaricando poi per il liberissimo. Il bomber blucerchiato dalla distanza libera il sinistro destinato ad insaccarsi sul secondo palo, con la complicità di una deviazione fortuita di Pezzella. Samp nuovamente in vantaggio a venti minuti dalla fine. SportFace.

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Sampdoria 2-1 Fiorentina Cagliari 0-1 Atalanta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sampdoria-Fiorentina 2-1: Quagliarella è l'uomo partita - apetrazzuolo : SERIE A - Sampdoria-Fiorentina 2-1: Quagliarella è l'uomo partita - napolimagazine : SERIE A - Sampdoria-Fiorentina 2-1: Quagliarella è l'uomo partita - genovatoday : Sampdoria-Fiorentina 2-1, le pagelle: Quagliarella sposta gli equilibri, Keita Balde si conferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Fiorentina

Commenta per primo2 - 1 Audero 7 : strepitoso sulla punizione di Pulgar, altrettanto magnifico sulla ribattuta di Vlahovic anche se non riesce a tenere fuori dalla riga un pallone difficilissimo. ...- IL TABELLINO -2 - 1 Laconquista i tre punti contro la, vincendo a Marassi per 2 - 1 nella sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. Grazie a ...Fabio Quagliarella fa la storia e raggiunge il secondo posto della classifica dei marcatori della Sampdoria in Serie A con 92 gol.Sono da pochi terminati i match della domenica pomeriggio di Serie A validi per la 22^ giornata di campionato: l'Atalanta batte il Cagliari 1-0 grazie ad una prodezza di Luis Muriel, la ...