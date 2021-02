Parma, D'Aversa: 'Se non avessi creduto alla salvezza, non sarei tornato' (Di domenica 14 febbraio 2021) Parma - Ospite domani del Verona , il Parma deve tornare a far punti se si vuole salvare. Ecco le parole dell'allenatore Roberto D'Aversa in conferenza stampa: "La settimana sotto l'aspetto degli ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 febbraio 2021)- Ospite domani del Verona , ildeve tornare a far punti se si vuole salvare. Ecco le parole dell'allenatore Roberto D'in conferenza stampa: "La settimana sotto l'aspetto degli ...

Mediagol : #Verona-#Parma, la carica di D'Aversa: 'Credo al 100% nella salvezza, altrimenti non sarei tornato. Krause..'… - TuttoHellasVer1 : Parma, D'Aversa: «I tifosi hanno chiesto impegno, domani dobbiamo fare tre punti» - sportli26181512 : Parma, D'Aversa: 'Se non avessi creduto alla salvezza, non sarei tornato': Il tecnico ducale: 'Krause? E' un privil… - TuttoHellasVer1 : Parma, D'Aversa: 'A Verona senza alibi, per noi è una finale' - CalciohellasIt : Le parole di D’Aversa prima di #VeronaParma -