Napoli, auto mare a Licola. Indignazione sui social: “Come ci è arrivata?”(video) (Di domenica 14 febbraio 2021) “Il mezzo anfibio non ce l’ha fatta”, questo il commento ironico con cui l’attivista Umberto Mercurio ha condiviso il video che riprende il mare a foce di Licola. “Buongiorno Umberto – si sente nel video -, guarda qua nel canale dell’Alveo alla foce di Licola mare, o è qualcuno che voleva parcheggiare, o è una macchina rubata… non lo so. Sta proprio qua. Guarda, sta proprio dentro al canale…” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) “Il mezzo anfibio non ce l’ha fatta”, questo il commento ironico con cui l’attivista Umberto Mercurio ha condiviso il video che riprende ila foce di. “Buongiorno Umberto – si sente nel video -, guarda qua nel canale dell’Alveo alla foce di, o è qualcuno che voleva parcheggiare, o è una macchina rubata… non lo so. Sta proprio qua. Guarda, sta proprio dentro al canale…” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

cronacacampania : Napoli: fuga spericolata in auto con l'eroina, spacciatore inseguito e bloccato - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Capua, otto auto in fiamme in un parco residenziale - SkyTG24 : Capua, otto auto in fiamme in un parco residenziale - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: 1500 euro in cambio dell'auto appena rubata: estorsore 33enne arrestato nel Napoletano - mattinodinapoli : 1500 euro in cambio dell'auto appena rubata: estorsore 33enne arrestato nel Napoletano -