Lockdown in Nuova Zelanda, rinviate le regate di Prada Cup. La premier: “Nessuna conferma su prossime gare” (Di domenica 14 febbraio 2021) La Finale della Prada Cup si deve fermare, proprio sul più bello. Luna Rossa ha vinto le prime quattro regate e ora è ad appena tre successi dal raggiungere l’obiettivo, ma purtroppo mercoledì 17 febbraio non si tornerà in acqua ad Auckland (Nuova Zelanda) per gara-5 e gara-6. Tre casi di positività al Covid-19, riscontrati in una famiglia nella zona sud della capitale, hanno convinto la premier Jacinda Ardern a imporre il Lockdown di livello 3 in tutta la regione (sostanzialmente un intermedio tra le nostre zona arancione e zona rossa) per le prossime 72 ore. Una decisione che ha inevitabilmente ripercussioni sulla competizione velica: la speranza è che le due regate possano essere recuperare giovedì, per poi proseguire regolarmente con il programma ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) La Finale dellaCup si deve fermare, proprio sul più bello. Luna Rossa ha vinto le prime quattroe ora è ad appena tre successi dal raggiungere l’obiettivo, ma purtroppo mercoledì 17 febbraio non si tornerà in acqua ad Auckland () per gara-5 e gara-6. Tre casi di positività al Covid-19, riscontrati in una famiglia nella zona sud della capitale, hanno convinto laJacinda Ardern a imporre ildi livello 3 in tutta la regione (sostanzialmente un intermedio tra le nostre zona arancione e zona rossa) per le72 ore. Una decisione che ha inevitabilmente ripercussioni sulla competizione velica: la speranza è che le duepossano essere recuperare giovedì, per poi proseguire regolarmente con il programma ...

sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Lockdown per tre giorni a partire da og… - monika_mazurek : RT @GeopoliticalCen: Auckland (Nuova Zelanda) tre casi di COVID-19 in città. Ordinato il lockdown - ritapasku : RT @GeopoliticalCen: Auckland (Nuova Zelanda) tre casi di COVID-19 in città. Ordinato il lockdown - ilnonnosimpson : RT @GeopoliticalCen: Auckland (Nuova Zelanda) tre casi di COVID-19 in città. Ordinato il lockdown - gicvd : RT @GeopoliticalCen: Auckland (Nuova Zelanda) tre casi di COVID-19 in città. Ordinato il lockdown -