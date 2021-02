Inter, niente Lazio per Vidal: cileno a rischio anche per il derby (Di domenica 14 febbraio 2021) Arturo Vidal non disponibile per Inter-Lazio Nell’Inter che questa sera ospiterà la Lazio a San Siro non ci sarà Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è stato nemmeno convocato per la partita contro i biancocelesti e la sua presenza è in dubbio anche per il derby di domenica prossima. “Ma le parole del tecnico, forse, nascondono un pizzico di pretattica. È vero che Re Artù non è al meglio, ma, se Barella e Brozovic non fossero stati diffidati, con ogni probabilità sarebbe stato convocato. Preferibile, in sostanza, non cadere in tentazione e permettere a Vidal di proseguire per un altro paio di giorni il suo lavoro specifico, così da rimettersi in pista per ... Leggi su intermagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Arturonon disponibile perNell’che questa sera ospiterà laa San Siro non ci sarà Arturo. Il centrocampista, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è stato nemmeno convocato per la partita contro i biancocelesti e la sua presenza è in dubbioper ildi domenica prossima. “Ma le parole del tecnico, forse, nascondono un pizzico di pretattica. È vero che Re Artù non è al meglio, ma, se Barella e Brozovic non fossero stati diffidati, con ogni probabilità sarebbe stato convocato. Preferibile, in sostanza, non cadere in tentazione e permettere adi proseguire per un altro paio di giorni il suo lavoro specifico, così da rimettersi in pista per ...

