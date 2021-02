Il Paradiso delle signore, anticipazioni 15 febbraio: la decisione di Beatrice (Di domenica 14 febbraio 2021) Beatrice dopo aver ceduto alla passione con Vittorio, prenderà una decisione molto importante. Le anticipazioni Il Paradiso delle signore inerenti la puntata in onda lunedì 15 febbraio, rivelano che la Conti penserà di lasciare il lavoro e di trovare una nuova sistemazione per allontanarsi da suo cognato. Tuttavia, proprio nel momento in cui ripenseranno ai bei momenti vissuti insieme, tornerà Marta a sorpresa. Nel frattempo, Salvatore sembrerà essersi finalmente rassegnato a perdere Gabriella ora che ha sposato Cosimo e cercherà di dare una svolta alla sua vita mentre l'appuntamento tra Pietro e Stefania non è andato come previsto. Infine, Silvia accetterà di aiutare don Saverio ad organizzare la festa di Carnevale e raccogliere fondi per la Canonica. Il ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 febbraio 2021)dopo aver ceduto alla passione con Vittorio, prenderà unamolto importante. LeIlinerenti la puntata in onda lunedì 15, rivelano che la Conti penserà di lasciare il lavoro e di trovare una nuova sistemazione per allontanarsi da suo cognato. Tuttavia, proprio nel momento in cui ripenseranno ai bei momenti vissuti insieme, tornerà Marta a sorpresa. Nel frattempo, Salvatore sembrerà essersi finalmente rassegnato a perdere Gabriella ora che ha sposato Cosimo e cercherà di dare una svolta alla sua vita mentre l'appuntamento tra Pietro e Stefania non è andato come previsto. Infine, Silvia accetterà di aiutare don Saverio ad organizzare la festa di Carnevale e raccogliere fondi per la Canonica. Il ...

