**Governo: Assemblea SI propone a parlamentari no fiducia a Draghi** (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) - L'Assemblea nazionale di Sinistra italiana che si è riunita oggi in modalità on line ha proposto ai parlamentari di votare contro la fiducia al governo Draghi. Il dispositivo finale ha ottenuto 122 voti favorevoli, 16 contrari e 4 astenuti.

