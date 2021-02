GF Vip, il fidanzato di Rosalinda compie un gesto ‘choc’: cosa accadrà adesso? (Di domenica 14 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò è una delle concorrenti di questa quinta edizione del GF Vip, sapete che il suo fidanzato ha compiuto un gesto ‘choc’? È una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò. Entrata nella casa più spiata d’Italia nel corso della prima puntata, l’attrice siciliana ha dato origine ad uno dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 14 febbraio 2021)Cannavò è una delle concorrenti di questa quinta edizione del GF Vip, sapete che il suoha compiuto un? È una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip,Cannavò. Entrata nella casa più spiata d’Italia nel corso della prima puntata, l’attrice siciliana ha dato origine ad uno dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Manuel_Real_Off : Che bel san Valentino #gfvip - infoitcultura : GF Vip: Rosalinda vuole lasciare il fidanzato per Andrea Zenga? - FlavioLapi6 : @teamsalemioff Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli siete una bellissima coppia dovete continuare la vostra storia d'… - EireenViolet : “Di lui non c’è più traccia”.GF Vip, filtrano voci pesanti:rivelazione-terremoto fuori dalla casa! L'entità giulian… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Adua Del Vesco pensa di lasciare il fidanzato per Andrea Zenga? – VIDEO -